أحمد حلمي يؤكد أنه ضد وقف أغاني المهرجانات

أكد الفنان أحمد حلمي، رفضه لقرار نقابة المهن الموسيقية بمنع أغاني المهرجانات، مؤكدا أن بعد المشاركين فيها يتمتعون بأصوات جيدة.

وأضاف حلمي، خلال تصريحات على هامش فعالية "صُناع الأمل" التي نظمتها دولة الإمارات العربية، إنه لابد من تنظيم عمل القائمين عليها وعلى إنتاجها، مشيرا إلى أن بعضهم يحتاجون فقط لتوجيههم والتعديل على الكلمات التي يستخدمونها في المهرجانات.

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