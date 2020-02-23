أحمد السقا يؤكد أن "زوجة رجل مهم" كان مشروع مسرحية

انتشرت فى الفترة الماضية الكثير من الأخبار التى أفادت أن أحمد السقا سيعود للمسرح قريبا بعرض جديد مأخوذ عن نص عالمى، وأنه اختار له إسم مبدئى «زوجة رجل مهم».

كما أشارت تلك الأخبار أن العرض الجديد سيجمع السقا بمنى زكى بعد 16 عاما على تعاونهما معا فى مسرحية «كده أوكيه»، وأن أحداث التجربة الجديدة ستدور حول مجموعة من الزوجات اللاتى ينفذن مقالب كوميدية فى أزاوجهن للحصول على حقوقهن.

ورد السقا على تلك الشائعات، مؤكدا أنه كان هناك مشروع مسرحية جديدة بالفعل غير أنه انتهى، ولا سبيل لعودته فى المستقبل القريب.

جدير بالذكر أن السقا ابتعد عن المسرح لأكثر من 15 عاما، ركز خلالها على السينما والتجارب الدرامية، ورغم أن زملاء المسرح وأبناء الجيل عادوا إلى خشبته من جديد، وأبرزهم هنيدى بـ «3 أيام فى الساحل»، وأحمد عز بـ «علاء الدين»، إلا أن السقا اختار البقاء بين شاشات السينما والدراما والتي صار أحد أهم فرسانها في الوقت الحالي.

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