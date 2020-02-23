في ذكرى ميلاد تحية كاريوكا تعرف على عدد أزواجها

يصادف 22 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة تحية كاريوكا أو (بدوية محمد كريم على السيد)، التي ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسماعيلية عام 1919، ورحلت عن عالمنا في 20 سبتمبر 1999، عن عمر ناهز 80 عامًا، وهي من أشهر الراقصات الشرقيات في الوسط الفني.

وتعددت زيجات تحية كاريوكا، حيث وصل عددها إلى 14 زيجة، أشهرها على الإطلاق كانت من دنجوان السينما الفنان رشدي أباظة، وبدأت تجاربها مع الزواج في سن صغير وهي ذات العشرين عامًا.

ويرصد في التقرير التالي، زيجات تحية كاريوكا الـ 14 بشكل متتالٍ:

1- أول زوج لـ تحية كاريوكا، كان أنطوان عيسى، نجل شقيقة الفنانة بديعة مصابني، واستمرت الزيجة عام واحد، وانفصلا عام 1940.

2- في نفس العام، تزوجت محمد سلطان باشا، وهو أحد أثرياء مصر، وانفصلت عنه بعد 6 أشهر بسبب طلبه منها باعتزال الرقص الشرقي.

3- وتزوجت من ضابط أمريكي يدعى "ليفي"، وأشهر إسلامه حتى يتزوجها، وسافرا سويا للولايات المتحدة الأمريكية، وعادت بعد أشهر قليلة معلنة طلاقها.

4- الزيجة الرابعة كانت من المخرج الكبير فطين عبد الوهاب، إلا أنهما انفصلا بعد أشهر قليلة، بسبب غيرته الشديدة عليها.

5- تزوجت أيضًا من الفنان الكبير أحمد سالم، عقب انفصاله عن زوجته "أمينة هانم البارودي"، ثم سافرا إلى فلسطين قبل قيام إسرائيل.

6- وتزوجت من حسين عاكف (طيار الملك فاروق الخاص)، ولم يستمر زواجهما سوى شهرين فقط.

7- الزيجة السابعة والأشهر، كانت في عام 1951، إذ تزوجت من دنجوان السينما رشدي أباظة، وكانت تحية كاريوكا أولى زوجاته، واستمر زواجهما 3 سنوات.

Advertisements

8- أما الزيجة الثامنة، لـ تحية كاريوكا كانت من البكباشي (المقدم) مصطفى كمال صدقى، وهو أحد ضباط ملك مصر فاروق الأول، لكنها انفصلت عنه بعد اعتقاله عقب قيام ثورة 1952.

9- وتزوجت للمرة التاسعة من عبد المنعم الخادم، واستمر الزواج 5 سنوات، وانفصلا بسبب رفضها اعتزال الرقص.

10- في أواخر عام 1956، تزوجت من البكباشي (المقدم) حسن حسين، واستمر زواجهما لمدة عامان، وانفصلا بعدما اكتشفت خيانته لها مع المطربة صباح.

11- تزوجت عام 1959، من المطرب الشاب محرم فؤاد، واستمرت الزيجة عدة أشهر فقط.

12- وتزوجت من أحمد ذو الفقار صبري، واستمر زواجهما لمدة عام.

13- أما الزيجة الثالثة عشر، كانت من الفنان فايز حلاوة، واستمر زواجهما لمدة 18 عاما، وانفصلت عنه بعدما استولى على شقتها، لتضطر فيما بعد للعيش لدى إحدى صديقاتها.

14- وكانت آخر زيجات تحية كاريوكا، من المخرج المسرحي حسن عبد السلام، واستمرت حتى وفاتها يوم 20 سبتمبر 1999.

وقد يهمك أيضًا: