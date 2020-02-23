شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كليب Chantaje لشاكيرا يتخطى الـ2.5 مليار مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت النجمة العالمية شاكيرا نجاحاً جديداً بأغنيتها الشهيرة " Chantaje " مع النجم العالمى مالوما، والتى تم إطلاقها فى 2016، وهى واحدة من أغنيات ألبومها الغنائى " El Dorado " الذى اطلقته فى مايو 2017، إلا أن كليب الأغنية مازال يحصد النجاحات حتى الآن.

ووصلت نسبة مشاهدات كليب " Chantaje " على موقع "يوتيوب" لأكثر من 2.5 مليار مشاهدة، وهى بالتأكيد نسبة كبيرة لم يستطيع الكثير من النجوم الوصول إليها، والكليب تم تصويره فى برشلونة في أكتوبر 2016، وأخرجه المخرج والمصور الإسبانى خوم دى ليجوانا الذى أخرج بالفعل العديد من الكليبات الخاصة بشاكيرا.

Advertisements

من ناحية أخرى، تشغل النجمة العالمية شاكيرا بال الملايين من شتى أنحاء العالم بسبب رشاقتها وخطواتها للحفاظ على قوامها ممشوقا، وذلك يرجع لممارستها الرياضة 5 أيام خلال الأسبوع وهو ما أكدته مدربتها آنا كايزر وهو واحد من أهم أسرار حفاظها على جسدها ممشوقا إضافة إلى احتفاظها بلياقة بدنية مذهلة فحتى اذا كان جدولها مزدحم لا تتجاهل أبدا روتينها اليومى بالـ gym، ولأنها تعزف على العديد من الآلات الموسيقية، وهى ترقص وهى تغنى عن المسرح لذلك كانت النجمة الشهيرة بحاجة للتأكد من أنها كانت قوية جسديا بما يكفى لتحمل كل ذلك .

تٌعرف شاكيرا بعشقها للتنس، وظهرت بعدد من الصور وهى تلعب التنس وهو ما يجعلها أكثر نشاطا، كما أنها تمارس رياضة السباحة مرتين أسبوعيا وكل مرة تكون حوالى 45 دقيقة .