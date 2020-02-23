ميرنا وليد - بيروت - حملة كبيرة من الإنتقادات شنت ضدّ الفنان العراقي المعروف بإسم ​بوعتيج​ من قبل المتابعين الكويتيين وذلك بعد تداول مقطع فيديو له وهو يهين شرطياً كويتياً الذي كان يسطًر له محضراً في الكويت.

وظهر الفنان في المقطع وهو يقود سيارته ويتحدث عن قيام ضابط في الشرطة بتسطير مخالفة بحقه ولم يتردد في السخرية منه ومن رتبته الأمنية.

وقال: "تسحب الليسن وش تبي بالليسن عادي يعني اسحب اللي تبيه، بس المفروض ماتسوي هذا كله، انا اعرف اخوك، اخوك كان يداوم معي بصف واحد، وانت كنت معاي بنفس المدرسة".

وأضاف: "أنا قاعد أطلع معاشك بساعة، انت بشهر، خلك شوي، استانس أخذ الليسن، اخذ السيارة بعد، اللي تبيه بعد، هذي الساعة أغلى من راتبك".

وبعد أن تمّ تداول الفيديو بشكل كبير، تحركت النيابة العامة وأمرت باحتجاز الفنان لمدة 21 يوماً مع إحالته إلى السجن المركزي.

ووجهت إليه تهمة الإساءة إلى ضابط تابع لوزراة الداخلية الكويتية بحسب ما ذكر تقرير نشرته صحيفة "الراي" المحلية.

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كانت هذه تفاصيل خبر سجن فنان بعد إهانته لشرطي بقوله له:"ساعتي أغلى من راتبك"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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