شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة هنا شيحة لشقيقتها حلا في عيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هنا شيحة، على تهنئة شقيقتها الفنانة حلا شيحة، بعيد ميلادها، بنشر مجموعة من الصور التي تجمعهما سوياً، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، منذ قليل، وكتبت قائلة "كل سنة وأنتي طيبة يا حلولا.. حلا الطيبة الجدعة الصبورة الحمولة.. مشاعرك حقيقة واللي جوا زي اللي برا.. طول عمرك بتشوفي الدنيا بشكل تاني.. احلي وأطيب ومليانة حب وسعادة، خليكي زي ما أنتي.. بحبك ❤️".

وتجسد الفنانة حلا شيحا دور شقيقة النجمة يسرا ضمن أحداث مسلسل "دهب عيرة" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، أنطلق تصويره السبت الماضي في الديكور الخاص بالعمل، حيث يسجل العمل اللقاء الأول بين حلا شيحا ويسرا فى الدراما التليفزيونية، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، والعمل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

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وفى سياق آخر تنشغل حلا شيحة حالياً بتصوير مشاهدها فى فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، حيث انتهت من نصف مشاهدها فى العمل بالمملكة العربية السعودية والذى تجسد فيه رسامة خفيفة الظل تقابل بطل الفيلم تامر حسنى ويحدث بينهما العديد من المواقف، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، وأسماء سليمان وياسمين البشبيشى وعدد من ضيوف الشرف، قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق.

وقدمت حلا شيحة فى شهر رمضان الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان كأول عمل لها بعد عودتها إلى التمثيل عقب 13 سنة من الاعتزال، وشارك فى العمل، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى.