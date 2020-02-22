نانسي عجرم متألقة في “ذا فويس كيذز”: إطلالة جديدة أخرى تفيض أناقة

متابعة بتجـــــــــرد: تتألقق النجمة اللبنانية نانسي عجرم بإطلالات مُبهرة خلال السهرات الأسبوعية للموسم الخامس من برنامج اكتشاف مواهب الأطفال الشهير “ذا فويس كيذز” عبر شاشة “ام بي سي”.

نانسي تألقت بإطلالة أكثر من رائعة في الحلقة الثانية من مرحلة “المواجهات” للموسم الثالث من البرنامج، بفستان برافق من اللون الأسود، وتسريحة شعر بسيطة ومميّزة، فبدت بغاية الجمال والأناقة.

وشاركت نانسي عجرم الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لها من استوديو البرنامج، حصدت مئات آلاف “الإعجابات” والتعليقات التي أثنى محبوها من خلالها على رقيها.

ومن المعروف أن الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس كيدز” يشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب نانسي عجرم كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

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على صعيد آخر، تحصد نانسي عجرم في الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” التي طرحتها مؤخرًا، حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وطلبًا من الجمهور في الوطن العربي.

أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، ويحصد الكليب الخاص بها منذ طرحه ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.