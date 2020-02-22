ميغان ماركل تتحدى الملكة اليزابيت وتعارض قراراً ملكياً

متابعة بتجــــــــــرد: لا تزال الاميركية ميغان ماركل تثير الجدل من خلال تصريحاتها التي اعتبرتها الصحافة البريطانية بأنها مستفزة وتحدي صريح لقرار الملكة إليزابيث الثانية.

واشارت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية إلى ان ماركل أخبرت أصدقائها أنه “لا يوجد شيء يمنعها قانونيا هي والأمير هاري من استخدام اسم ساسكس رويال”، على الرغم من أن الملكة منعتهما وزوجها من استخدام هذا اللقب الملكي في أي مكان لاسيما في الترويج لعلاماتهما التجارية.

واكدت الصحيفة ان ماركل قالت لمقربين: “إن استخدام الاسم يجب ألا يكون مشكلة في المقام الأول، وإنه لا يوجد مكان في حياتها للرافضين، والشيء نفسه ينطبق على هاري”.

ولكن يبدو أن قرار الملكة أقوى من عصيان ماركل، حيث استسلمت في النهاية وقررت عدم استخدام كلمة “ملكي” في علامتهما التجارية بعد بدء حياة جديدة في كندا.

وكانت الصحيفة كشفت في وقت سابق أن الملكة وكبار المسؤولين أكدوا أنه لم يعد بإمكان الثنائي الاحتفاظ بكلمة “ملكية” في علامتهما التجارية، ويبدو ان هذا القرار لم يعجب ماركل، حيث أوضحت صديقتها أنها قالت إن المشروعات العالمية التي يعملان عليها تتحدث عن نفسها واختارا هذا الاسم لحماية الاسم الملكي، وليس الربح منه.