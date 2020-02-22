تراند اليوم : رانيا يوسف عملت بيض بالبسطرمة بطريقتها .. تدوها كام من عشرة؟

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تقوم فيه بالتحضير إلى وجبة إفطار لجمهورها.

وقالت رانيا يوسف موجهة كلامها إلى جمهورها: “اليوم أحضر إليهم وجبة الإفطار وهى عبارة عن بيض بالبسطرمة وساندوتش جبنة بالتركى”.

وظهرت رانيا فى الفيديو وهى تقوم بتحضير الأطعمة بنفسها مع شرح تفصيلى لما تفعله وبرغم من فشلها فى إحضار بيض بالبسطرمة بطريقة عصرية إلا أنها قررت أن تعيد التجربة ولكن بطريقته المعتادة التقليدية.

وتعرضت رانيا يوسف إلى بعض الانتقادات بسبب عدم قدرتها على تقديم أطعمة جيدة فى الإفطار.

يُذكر أن رانيا يوسف يعرض لها حاليًا فيلم “صندوق الدنيا” والذى يشاركها البطولة فيه خالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وإخراج وتأليف عماد البهات.