خاص- “الخليج 365” يكشف سر الرجل الغامض وراء صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز”

نشر صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد صورة له على حسابه عبر موقع فايسبوك معلقاً عليها بالقول: “An amazing evening with Pat, and friends, superb dinner, company and entertainment-Pat, there’s more to California away from California”.

وقد لفتتنا الصورة، ما دفعنا الى القيام ببعض الأبحاث لمعرفة هوية Pat. فمن هو بات؟ هو الرجل الغامض وراء صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” والذي يعمل بخفاء وبصمت لإنجاز الأعمال وتثبيت الحقوق الفكرية لشركة الإنتاج اي الجندي الأميركي المجهول الذي يعمل بجهد وبصمت لتثبيت الحقوق الشرعية للشركة في مجال الانتاج الفني.

علاقة “بات” وصاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز، رجل الأعمال فهد الزاهد، تعود الى أكثر من 27 عاماً، حيث بدأت منذ توليه منصب مدير عام إدارة أشهر مزرعة في اميركا للخيول “Albert Court Limited” التي يمتلكها صاحب “لايف ستايلز ستوديوز”، ثم تولى إدارة استثماراته العقارية في عدة ولايات في أميركا والمروّج الأكبر للمنتجات الفنية للشركة على المنصات الفنية الموسيقية.

ولقد علمنا بشكل حصري ان صاحب شركة الإنتاج فهد الزاهد قد دعاه الى الاجتماع معه في مدينة “كان” الفرنسية لبحث الاستراتيجية القادمة في استثماراته العقارية وانتاجاته الفنية، حيث حضر هذا اللقاء أيضاً زوجة صاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز وابنها توفيق وبعض الاصدقاء بالاضافة الى المدرب الفرنسي “بريس” الذي يعتمد عليه رئيس شركة لايف ستايلز ستوديوز للاهتمام برشاقته البدنية.

ومن المعروف ان فهد الزاهد يتابع أدق التفاصيل في شركاته واستثماراته ويبدي رأيه في مجالات متعددة وذلك عن قناعة وعشق وإتقان إن كان في المجال الفني أو الاستثماري أو الرياضي.

نذكر ان شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تعيش حالياً نشاطاً فنياً ملحوظاً، حيث قامت بإصدار فيديو كليب “كانت باينة” للنجمة الجزائرية كنزة مرسلي، كما تتحضر لاصدار وتصوير سلسلة من الاعمال الفنية مع أهم الأسماء منها: وائل جسار، روان عليان، كاميليا ورد، فيفيان مراد، مروة ناجي، شمس، شيماء المغربي، مروى عيس، محمد نور وغيرهم.