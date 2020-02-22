قصر السينما يكرم محمد صبحي ويعرض فيلم "العميل رقم ١٣"

يكرم قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم الفنان القدير محمد صبحي وذلك يوم الأحد المقبل.

يقام التكريم على هامش الندوة التي يديرها الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم بمقر قصر السينما بجاردن سيتي، ويتم خلال الندوة عرض لفيلم العميل رقم ١٣ بطولة النجم القدير محمد صبحي وصابرين وإيمان وكوكبة أخرى من النجوم .

يتحدث النجم القدير محمد صبحي عن مشواره المليء بالأعمال الفنية الرائعة في السينما والمسرح والتلفزيون . قد يهمك ايضاً: Advertisements تعرف على أبرز المكرمين في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي منهم محمد صبحي محمد صبحي يفجر مفاجأة بمناسبة "خبيتنا"

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