آمال ماهر تتجاوز 3 مليون مشاهدة بأغنية "ماتسبنيش"

القاهرة - لايف ستايل
حققت أحدث أغاني الفنانة أمال ماهر، والتي تحمل اسم" ماتسبنيش" أكثر من 3 مليون 50 ألف مشاهدة بعد أيام من طرحها عبر موقع "يوتيوب".
تم طرح أغنية "ماتسبنيش" بالتزامن مع الأحتفال بعيد الحب العالمي، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.
جدير بالذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير 2019، بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين"، وضم 16 أغنية.
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