كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 02:50 مساءً - أثارت إحدى الجاليات في الكويت، ضجة باحتفالات في إحدى الشوارع بطريقة صاخبة، صحبها رقص على أغنية “بنت الجيران”. ووثق فيديو احتفال الجالية مع الكويتين، بالأعياد الوطنية للكويت على أغنية “بنت الجيران”، وهي أغنية أثارت جدلًا في مصر لاحتواء كلماتها على مصطلحات مثل “خمور وحشيش”.
وظهر في الفيديو بعض الأشخاص يتراقصون في الشارع على أنغام الأغنية الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وصلة رقص بشوارع الكويت على أنغام أغنية مصرية “حشرب خمور وحشيش” تثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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