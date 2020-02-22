شيرين عبدالوهاب تحيي حفلا غنائيا في الإمارات الإثنين

تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، لإحياء حفل غنائي ضخم، في الفجيرة، بالإمارات، على مسرح الكورنيش الكبير، ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، وذلك بعد غدا الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً.

كان هذا الحفل بعد إحيائها حفل الجامعة الأمريكية بالكويت، يوم الخميس الماضي، حيث تصدرت ترند "تويتر" عقب انتهاء الحفل نظرا لإعجاب جمهورها.

ومن المتوقع أن تقدم شيرين باقة من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "كلم عنيه"، و"على بالي"، و"حبه جنة"، و"بياعين الصبر"، وضعفي"، و"طريقي"، وغيرها من الأغاني.

كانت آخر ألبومات شيرين الغنائية، ألبوم "نساي"، والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة.

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