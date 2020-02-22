خاص الفن- محمد رمضان في لبنان مع رامي الشافعي

ميرنا وليد - بيروت - وصل الفنان الاردني ​محمد رمضان​ الى بيروت لتسجيل أغنية جديدة ستكون من كلمات وألحان ​رامي الشافعي​ حسب ما علم موقع الخليج 365 وستكون الاغنية عبارة عن عودته بعد غياب عن الساحة الغنائية.

محمد شارك في برنامج المواهب ​ستار أكاديمي​ النسخة اللبنانية لموسمه الثامن، حيث تميز كثيرا خلال هذا البرنامج لما يمتلكه من قدرات صوتية وشخصية فنية راقية أعجب بها الكثير من المشاهدين في لبنان ومختلف الدول العربية، ووصل في النهائيات إلى المراكز الثلاثة المتقدمة بين المشتركة العراقية رحمة والمشترك السوري ناصيف زيتون الذي فاز باللقب. لكن محمد رمضان لم يستسلم لهذا الأمر بل تابع مسيرته الفنية بعد خروجه من الأكاديمية