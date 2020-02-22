يسرا اللوزي لأحمد حاتم: احترم نفسك.. والسبب "أهلي وزمالك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المعروف أن حالة تشجيع كرة القدم بين الجماهير تثير التعصب بين البعض منهم، إذ تسببت مباراة السوبر المصري التي أقيمت بين ناديي الأهلي والزمالك في الإمارات بحدوث اشتباك بين الفنانين المصريين يسرا اللوزي وأحمد حاتم، بدأها الأخير.

وقام أحمد حاتم بنشر صورة له عبر حسابه في "إنستغرام"، وهو يرتدي تيشيرت نادي الزمالك الفريق الذي يشجعه بعد فوزه بالكأس على حساب الأهلي، وعلق قائلا: "الحاجات دي مافيهاش بين البينين، الزمالك في القلب"، لتتدخل يسرا اللوزي من خلال تعليق لها على صورته قائلة: "ما تحترم نفسك بقى، الأهلي فوق الجميع وبس".

وبدأت حالة من الجدل بين جمهور الفنانين ووصل الأمر إلى انقسام بينهما متناولين خسارة الأهلي وفوز الزمالك، وكان بعض الموالين ليسرا اللوزي قد أثنوا على ردها في التعليق وشجعوها عليه، إلا أن بعض الزملكاوية تدخلوا بالحديث عن الإنجاز الذي حققوه.

وانتقد البعض يسرا اللوزي بهذه الطريقة، حتى تدخل أحمد حاتم ليرد عليها قائلا: "أنا هرد عليكي بس مش هنا عشان أنا شهم وأنت فيكي اللي مكفيكي".

وتوج نادي الزمالك بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي بطل الدوري المحلي 4-3 بركلات الترجيح في أبوظبي الجمعة، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية.

وكانت قد كشفت يسرا اللوزي مؤخرا عن موهبة ابنتها الصغرى "دليلة"، فقالت إنها موهوبة في الباليه والسباحة، مشيرة إلى أنها بدأت تقف على المسرح لاحتراف التمثيل خلال الفترة الماضية مضيفة: "الموضوع ده بدأ يقلقني شوية".

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وأوضحت في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن ابنتها أكملت عامها الخامس قبل أيام حيث أقامت لها حفل عيد ميلاد وشاركها فيه أصدقاؤها في مرحلة الدراسة، مؤكدة أنها تتعامل معها بكثير من الهدوء إلا أنها في أوقات كثيرة تجعلها تخرج عن شعورها متابعة: "أنا ليا الجنة وفعلا إحنا كأمهات لينا الجنة".

واستطردت: "مفيش أم مبتزعقش لولادها وأي أم تقول مش بزعق يبقى مش أم"، مشيرة إلى أن حزمها في تربيتها لابنتها له معنى بعيد؛ لأنها تريدها أن تكون أفضل منها.

وأوضحت يسرا اللوزي أنها قررت عدم التحدث في أمور سواء سياسية أو غير سياسية بسبب عصر "السوشيال ميديا"، مشيرة إلى أنها أصبحت تعيش في راحة؛ لأن الكثيرين ينتقدونها في حال أدلت برأيها في شيء، فقررت الابتعاد بسبب ما جلبته التكنولوجيا من عدم فهم للأمور بشكل جيد.

وأشارت إلى أن ما يزعجها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام ما تراه من "قلة أدب" من جانب بعض المتابعين، وهذا كان أكبر سبب لابتعادها.

يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي، شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسلي "قمر هادي" مع هاني سلامة، و"كلبش3" مع أمير كرارة، كما ظهرت ‏كضيفة شرف في مسلسل "سوبر ميرو‎" مع إيمي سمير غانم.