شكران مرتجى تخاطب المرشحين لنقابة الفنانين في سوريا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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""الخليج 365"" من بيروت: خاطبت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ المرشحين لإنتخابات نقابة الفنانين في سوريا، برسالة كتبتها عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، مشيرةً إلى أنها لا تستطيع الاقتراع وليست نقابية. حيث كتبت: "قصتي طويلة، بمعنى مابقدر انتخب بالنقابه ومالي نقابية لأسباب كتيرة مو مشكلة ومو موضوعنا. المهم الله يوفق كل اللي مرشحين لإنتخابات النقابه. لكن، زملائي الأعزاء أرجوكم :

كونوا قراب منا، اسمعونا، لانصير نشوفكم بالمسلسلات ومانشوفكن بأوقات الشدة، أنتبهوا ع كبارنا، نشوف أعضاء النقابه بعزا الفنان المعتر مو بس النجم كمان بهي خيار وفقوس، يزور الفنان بالمشفى ويطبطب ع اهله ويوقف معهم، ساعدوا الشباب الجداد يحققوا أحلامهم، ماتكون النقابه مركز جباية متل المي والكهربا، اجتماعات دورية تسمعوا هموم الفنانين، تحقيق فرص عمل ان وجدت، يكون في محامي للنقابه يوقف مع المظاليم والمظاليم كتار، جمع كل الفنانين برا وجوا هي نقابة الكل بلشوا من النقابه بوصل كل شي أنقطع ونرجع إيد وحده، يكون في خط ساخن للشكاوي عندما تهدر الكرامات، وقفوا مع الفنان بالحق مو مع الجهة المنتجة مشان أنتو تشتغلو، بروتوكولات تعاون مظبوطة بين نقابات الفنانين بالدول العربية تحفظ كرامتنا وأكيد كرامتهم، كتار عم يموتوا قهر بس بحاجة لمين يسمعهم من الظلم وكلمة اشكور الله عم نشغلك وبياخد أجر كرمال بس يطعمي ولاده، خلو الفن يعمل اللي ماعملته السياسة، فادي صبيح بعرف إنك قدها يارب، وكل الحب للجميع".

يُذكر أن انتخابات ​نقابة الفنانين تجري في سوريا كل خمسة سنوات، وحان موعدها بعد انتهاء مدة المجلس الحالي الذي يرأسه الممثل ​زهير رمضان​.

وتضم قائمة المرشحين ​العديد من الأسماء أبرزهم سحر فوزي،​ ​تولاي هارون​، ​فادي صبيح،​ و​بسام لطفي،​ ​جهاد الزغبي​، ​محمد قنوع​، ​تماضر غانم​، ​إياس أبو غزالة​، ​مالك محمد، ​رباب كنعان،​ ​أمية ملص،​ ​عارف الطويل، ​رباب مرهج،​ ​علي شاهين، ​رائد مشرف، ​مأمون الفرخ​ و​عبد الكريم غميض. مع الإشارة إلى أن وسم #فادي_صبيح هو الأكثر تداولاً على مواقع التواصل. ما يشير لدعم الفنانين السوريين لزميلهم بشكلٍ واسع بعد القرارات القاسية التي صدرت عن النقيب الحالي المنتهية ولايته الممثل زهير رمضان.

وكان الفنان باسم ياخور قد كتب تدوينة عبر "فيسبوك" أكد فيها دعمه لزميله طالباً من الاصدقاء الفنانين دعمه إلى منصب النقيب.



