هبة طوجي تُطلِق أغنية مسلسل "هوس"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت النجمة هبة طوجي أحدث أغنياتها بعنوان "لحظة يا ريت"عبر قناتها الرسمية على "YouTube"، وهي أغنية مسلسل "هوس" ومن إخراجها، وكلمات غدي الرحباني، وألحان أسامة الرحباني. علماً أنها تخوض تجربتها الدرامية الأولى أمام الفنان عابد فهد، من خلال هذا المسلسل الذي كتبته نادية الأحمر، ويخرجه محمد لطفي.

ويتضمن العمل 10 حلقات ستُعرض خارج السباق الرمضاني، علماً "طوجى" لعبت البطولة في أربعة أعمال مسرحية رحبانية، وتألقت بدورها "إزميرلدا" ضمن مسرحية "نوتر دام دو باريس"، وتعاونت مع أهم الشركات العالمية كـ"ديزني"، ووقفت على أكبر مسارح الوطن العربي والعالم.