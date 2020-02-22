شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا جميل ومحمد محمود أحدث المنضمين لـ"الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان القدير محمد محمود والفنانة الشابة ميرنا جميل، إلى أسرة مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" ، الذى يلعب بطولته ممثلى مسرح مصر محمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد سلام، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وانطلق تصويره يوم الثلاثاء الماضى.

مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" ينتمى لمسلسلات الـ 15 حلقة، من المقرر عرضها في النصف الأول من رمضان المقبل، كما يعرض مسلسل آخر يتكون من 15 حلقة آخرى بعنوان "اتجاه عكسى" بطولة أمينة خليل، وسيتم عرض المسلسلين على مرحلتين خلال شهر رمضان المبارك.

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وفى سياق آخر، يواصل محمد عبد الرحمن توتة تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، والمقرر عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، من إخراج معتز التونى، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، حيث يتبقى 14 يوم على انتهاء التصوير، وهو أول فيلم يجمعهما في عمل واحد بعد مسرح مصر.

وتدور أحداث الفيلم حول على ربيع وتوتة يسرقان بنك، حيث يظهران بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، مما يتضمن الفيلم جرعة من الضحك كبيرة تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التى فقدها الجمهور خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة أفلام الجريمة والأكشن التى اكتظت بها السينمات فى الفترة الأخيرة.