رانيا يوسف ترد على هاني شاكر: لن تستطيع منع أغاني المهرجانات

بعد نشر الفنانة رانيا يوسف فيديو لها وهي ترقص على أغنية "بنت الجيران"، دافعت الفنانة عن أغاني المهرجانات، مبدية استياءها من قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع "مطربي المهرجانات" من مزاولة مهنة الغناء، بالإضافة إلى مخاطبة جميع المنشآت السياحية، والملاهي الليلية، والكافيهات، والفنادق والبواخر المائية، بمنع إحيائهم أيّ حفلات على متنها.

رانيا يوسف

وفي أوّل ردّ فعل على الأزمة، أبدت الفنانة رانيا يوسف استياءها من قرار المنع، وقالت أثناء حضورها احتفالية "مبادرة الأمل" التي أقيمت في دبي على هامش تكريم العديد من المبدعين العالميين: «أنا لا أفهم يعني إيه أغني مهرجانات، ولكني أفهم جديداً أن تكون أغنية (حلوة وبترقص ولذيذة)، وشعبية دمها خفيف، بتاعت سكر محلي، حيث عرفت أن اسم الأغنية هي بنت الجيران».

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رانيا يوسف

وعَقّبت رانيا على قرار منع أغاني المهرجانات، قائلة: "أنا ضد المنع، ولا أحد يستطيع منع أي أغنية، إذ نحن في عصر الأقمار الصناعية والإنترنت، والدنيا مفتوحة، فمن يقدر أن يمنع أي شيء وخاصة إذا كان شيئاً يحبه الجمهور"، ثم أبدت رانيا ضحكها من القرار بسخرية: "أنا لا أستطيع ولا أقدر أن أمنع الموبايل من يد ابنتي فكيف إذن أن يمنعوا أحداً أن يغني. ولذلك فمن يرد الغناء فليغني، ومن يرد أن يسمع فليسمع، ومن يعترض أن يرفض سماع هذا اللون من الفن فعليه ان يمسك بـ(ريموت) التليفزيون ويغير القناة الفضائية التي يشاهدها".

رابط الفيديو رانيا يوسف