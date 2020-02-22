إيمى سالم تخطف الأنظار بإطلالتها المثيرة في أحدث جلسة تصوير

القاهرة – لايف ستايل حرصت الفنانة إيمي سالم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها. ظهرت إيمى سالم فى أحدث جلسة تصوير بملابس ملفتة، حيث ارتدت بلوزة باللون الأبيض اتسمت بصيحة الأوف شولدر، ونسقت معها بنطلونا أسود بسيطا. وانتعلت إيمى سالم حذاءا صيفيا باللون الأحمر ذا كعب عال، وأكملت إطلالتها بإكسسوارت عصرية. أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إيمى سالم على خصلات شعرها الانسيابى، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة معلون بشرتها. Advertisements قد يهمك ايضاً: إيمي سالم تكشف عن خطوطها الحمراء في "نفسنة" جلسة تصوير جديدة لإيمي سالم في لندن

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