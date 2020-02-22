حضور مصري كبير في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الفجيرة للفنون

انطلق مساء أمس الخميس ، حفل افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، الذي يقام في الفترة من 20 حتى 28 من فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وحضر حفل افتتاح المهرجان عدد كبير من المشاهير والفنانين المصريين من بينهم أشرف زكي، رانيا يوسف، هاني رمزي، نهال عنبر، أحمد عبد العزيز، سامح الصريطي، محسن منصور، وليد سعد، معتزة عبد الصبور، محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الدولي الشبابي، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرجة بتول عرفة، المخرج عاصم نجاتي، المخرجة كريمة بدير، مخرجة فرقة فرسان الشرق، الشاعر فاروق جويدة، والإعلامية بوسي شلبي.

على صعيد آخر، يفتتح المهرجان على هامش الدورة الثالثة متحف الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، في مسرح الكورنيش- القرية التراثية، للتعرف على مجموعة من مقتنياته النادرة، التي ظهر بها في عدد من المناسبات العامة والخاصة، فضلا عن وجود مقتنيات لم تظهر خلال أعماله الفنية.

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ومن أبرز ما سيعرضه المتحف للزائرين من مقتنيات العندليب الأسمر: البدلة التي ارتداها في حفل "قارئة النجان" وحفل نادي الجزيرة، وبدلة حضور مناسبة عقد قران ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وبدلة حفل "حاول تفتكرني"، وبدلة حفل "فاتت جنبنا". كذلك بالطو رحلته الأخيرة إلى لندن، وبالطو كان يرتديه كثيرًا في رحلاته لأوروبا، وجاكيت فيلم "يوم من عمري" وأغنية "بأمر الحب"، وقميص وجاكيت كان يحب ارتدائهما كثيرًا في مناسبات عديدة.

المعرض يضم أيضًا "فست" كان يحضر به بروفات في الخمسينات في استديوهات الإذاعة، وآخر كان يرتديه في بروفات النادي الماسي في الستينيات، وقميص كان يحب ارتدائه كثيرا ، وحذاءين خاصين به.

ويستمتع جمهور الفجيرة بمشاهدة "دبلة" العندليب الشهيرة التي أهدتها له حبه الوحيد، وظل يرتديها حتى بعد وفاتها. وكذلك قلمه الذي كان يوقع به على صور المعجبين، ويعدل به في كلمات أغانيه ويكتب به الخطابات.

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يضم المتحف كذلك "أزرار قميص" خاصة بأغنية "قارئة الفنجان"، وأزرارًا أخرى خاصة به كان يحضر بها بعض المناسبات الخاصة، فضلا عن وجود آلة ميلوديكا اشتراها بنفسه وكان يحب العزف عليها في خلوته، وشنطة يده التي كان يحمل فيها أوراقه الخاصة وأدويته ولوازمه الخفيفة.

كما سيضم متحف عبد الحليم حافظ ميكروفونا كان يسجل به البروفات في المنزل، وساعة يده ماركة بياجيه من الذهب والحجر الكريم، وساعة يده ايترناماتيك من الذهب الخالص، فضلا عن عرض كلمات أغنية "من غير ليه" وبها تعديلات بخط يده.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، تقام في الفترة من 20 حتى 28 من فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

ويضم المهرجان على مدار ثمانية أيام متواصلة سلسلة من العروض الفنية والمسرحية والموسيقية والتشكيلية والأدائية القادمة من مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى فنون شعبية من دولة الإمارات، ويستضيف المهرجان عدداً كبيراً من نجوم التمثيل والغناء والفنون الأدائية، حيث يحل أكثر من 600 نجم عربي وأجنبي ضيوفاً على المهرجان، من 60 دولة عربية وأجنبية.

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