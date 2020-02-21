شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف عن "دماغ شيطان" : أول مرة أشوف فيلم له 3 نسخ بس والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت رانيا ، أن توقيت عرض فيلم "صندوق الدنيا"، والذى بدأ عرضه فى السينمات منذ الثلاثاء الماضى بالتزامن مع فيلمها "دماغ شيطان"، أمر لايخصها على الإطلاق، وليس لها قرار فيه، ولكنه أمر يخص المنتج، أما عن خوضها مجال الكوميديا مؤخرا قالت إنها سعيدة بردود الأفعال التى وصلتها، وأنها كانت تجرب شيء جديد عليها واعتبرته تغيير مسار.
يذكر أن فيلم "صندوق الدنيا"، تدور أحداثه فى إطار درامى وفى منطقة وسط البلد حول مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة، ويشارك فى بطولته بجانب الفنانة رانيا يوسف، كل من خالد الصاوى، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسى ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.
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