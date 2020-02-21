كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 10:51 مساءً - أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض الفنانة البحرينية شيماء سبت، لموقف محرج من الممثل والمخرج الكويتي خالد أمين، حيث كان الأخير يلاحقها ويريد تصوير مقطع لها بدون فيلتر ومساحيق تجميل.
وظهرا الاثنان في مستشفى، حيث كان أمين يحلاقها فيما ترفض هي التصوير، مشيرة إلى أنه يصر على أن يظهرها بشكل غير جميل أو «كريهة».
من جهته قال الفنان أنه يريد أن يظهرها على حقيقتها، قائلًا “أنا أطلعلك على حقيقتك مو كريهة”، موضحًا أنه لا يستخدم الفيلتر أثناء التصوير.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مخرج يحرج الفنانة شيماء سبت ليصورها بدون مكياج.. ويعلق: أريد أظهرك على حقيقتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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