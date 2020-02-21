صور| رانيا يوسف بـ"الأبيض" في ثاني أيام "الفجيرة الدولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مساء الخميس، على هامش فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، على مسرح الكورنيش الرئيسى بدولة الإمارات العربية.

وظهرت رانيا في الصورة بإطلالة مميزة، مرتدية فستان أبيض قصير، وزينته بالمجوهرات.

"ويعرض حاليا للفنانة رانيا يوسف، فيلم "صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، بطولة خالد الصاوي، أحمد كمال، باسم سمرة، عمرو القاضي، جيهان خليل، علاء مرسي، صلاح عبدالله، ورابي سعد.

كما يعرض لها فيلم "دماغ شيطان"، وشاركها العمل باسم سمرة، سلوى خطاب، أشرف طلبة، نادية خيري، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.