نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على أحلام تتألق في حفل افتتاح مهرجان الفجيرة للفنون مغلقة

متابعة بتجـــــــرد: أحيت النجمة الإماراتية أحلام، فعاليات افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، في دورته الثالثة الذي أقيم على مسرح الكورنيش الرئيسي تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم إمارة الفجيرة.

وتألقت أحلام في حفل ضخم حضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات المرموقة وعدد من أهل الثقافة والفن والإعلام والأدب، يتقدمهم سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما حضر الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي وثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، كما حضر من الفنانين هاني رمزي وسوزان نجم الدين وجابر جوخدار وأشرف زكي وراشد النقبي وبوسي شلبي وأميرة مالوش، وهاني البكار، وغيرهم.

وتألقت أحلام في الحفل الذي شهد لأول مرة تقديم أوبريت الافتتاح “الفجيرة تجمعنا” وحمل عنوان “من التراب إلى السحاب” بمشاركة الفنانين محمد عبده وحسين الجسمي، متضمنًا مجموعة من القصائد الوطنية قام بتأليفها محمد عبد الله سعيد الحمودي.

وتناول الأوبريت تجسيد ثلاث مراحل زمنية متعاقبة مرت على دولة الإمارات بدأت منذ النشأة الأولى وكانت تعتمد فيها على صيد الأسماك وجمع اللؤلؤ وبعض الأنشطة الزراعية مرورًا بمرحلة تطور الاقتصاد والتجارة والإعمار، ختامًا بدخول الإمارات نادي الفضاء العالمي.

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أحلام نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من الحفل، وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح مهرجان الفجيرة فكتبت: “تشرفت بالغناء امام سمو سيدي الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيره وسمو ولي العهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وشكر لسمو الغاليه الشيخه فاطمه بنت ثاني بن جمعه ال مكتوم حرم حاكم الفجيره ام محمد ربي يحميك وشكراً للشيخ راشد بن حمد بن الشرقي رئيس هيئه الفجيره للثقافه والاعلام”.

وتابعت: “و بحضور الشيوخ والدبلوماسيين والاعلاميين والفنانين المخضرمين تشرفت بلقاهم شكراً للجميع كما تشرفت بالغناء مع القامه والمدرسه الكبيره فنان العرب محمد عبده والفنان الكبير ولدي بلادي الغالي اللي ما تركني ولا لحظه على المسرح في اوبريت كانت رائع بكل المقاييس كلمات الحان توزيع شكراً”.

وأضافت: “اما المخرج لهذا الحفل الاستاذماهر صليبي فله مني تحيه كبيره وتقدير على الابداع وكل طاقم العمل من مصورين وكاميرا مان واضاءه وصوت وهندسه ومسرح واخص بالشكر الاخ جاسم الجسمي الذي كان معي لحظه بلحظه من وصولي الى مغادرتي وكان مشرف على الاوبريت شكراً مهرجان الفجيرة الدولي للفنون”.

يُذكر أن المهرجان يقدم احتفاليات فنية فريدة تتشكل بين العروض المسرحية والموسيقية والتشكيلية، إضافة إلى فنون شعبية من الإمارات، ويستضيف المهرجان عددًا من نجوم التمثيل والغناء على مدار أيام فعالياته.

ويستضيف المهرجان 600 فنان عربي وأجنبي من 60 دولة من دول ال عالم ، ويقدم خلالها 42 عرضًا موسيقيًا وغنائيًا، و12 عرض مونودراما من الإمارات، وتونس، والجزائر، وفلسطين، وسوريا، والبحرين وكردستان، واليونان، وإسبانيا، وإنجلترا، وليتوانيا.