جورج وسوف ينشر صورة مع والدته الراحلة.. “ماما يا ماما”

متابعة بتجـــــــــرد: بعدما فُجع الفنان جورج وسوف بوفاة والدته فرحة متعب الصدي، نشر سلطان الطرب صورة له مع والدته الراحلة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق جورج وسوف الصورة بتعليق كتب فيه: “ماما يا ماما دخلك يا ماما… سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم. حزني كبير، الله يخلّي امهات الجميع”.

إشارة الى أنه يصلى على جثمان الراحلة السيدة فرحة اليوم الجمعة عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس – كفرون رفقة في سوريا. كما تُقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.