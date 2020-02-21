ريم أرحمة: الدهون في جسمي بتتوزع بشكل غلط بسبب عمليات الشفط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة البحرينية ريم أرحمة عن الأسباب التي دفعتها لإجراء عمليات تجميل، مشيرة إلى أنها تعاني من بعض المشاكل في جسمها تجعلها تظهر على الشاشة أكبر من عمرها وهو ما يجعل المخرجين يعطونها أدوارا معينة فقط، ومؤكدة في الوقت نفسه أنها لم تكن راضية عن شكلها وهو ما سبب لها حالة من الاكتئاب.

وقالت أرحمة في تصريحات تليفزيونية :"أنا سويت عملية علاجية وتجميلية في نفس الوقت.. النية كانت تجميلية فقط لأنه قبل 6 أشهر روحت لدكتور تجميل استشارة عشان عندي مشاكل في جسمي وجهني لها أكثر من مخرج بسبب إنه عندي مناطق بارزة في جسمي مو حلو وفي شخصيات صايرة ما تركب عليا بسبب جسمي".

وأضافت: "الدهون عندي في جسمي بتتوزع بشكل غلط بسبب عمليات الشفط اللي عملتها قبل كده.. والكاميرا بتخن 6 كيلو وتقيدت باللبس ما بقدر ألبس أي شي مريح.. رحت للدكتور تكلمت معاه قولتله أعاني من اكتئاب.. حتى في حياتي الطبيعة ما أقدر ألبس أي لبس. قالي لازم نعمل عملية شفط وطلب مني فحوصات لما سويتها اكتشفت إني عندي فتاق.. فقررت أعمل العمليتين مع بعض".

واختتمت حديثها، قائلة: "أنا مو مجبورة أقول للناس تفاصيل عن حالتي.. يعني أنا لما بشوف نفسي في التليفزيون بتضايق لأني شكلي أكبر 10 سنوات وباخد أدوار أكبر من أدواري.. والناس بتتنمر عليا وتقول ركبت وجه جديد وأنا ما سويت شي غير أني شلت اللغلوغ ولا حطيت فلير وبوتكس".

وكانت قد وجهت الكاتبة الصحافية الكويتية ليلى أحمد تعليقات لاذعة للفنانة ريم أرحمة وذلك بسبب خضوعها للعديد من عمليات التجميل والتي أحدثت تغييرا كبيرا على مظهرها.

Advertisements

وقالت ليلى أحمد في الفقرة التي تقدمها ضمن برنامج "ع السيف": "الوجه الجديد للفنانة البحرينية ريم أرحمة نشوفها قبل مو شينة يعني عادية وجها كان يعبر، أما الآن وجها المشدود هذا يخليها تقدر تمثل؟".

وأضافت: "إحنا ما نقول عن مقاييس الجمال هي صارت حلوة الحين لكن هل وجها هذا يقدر يخليها تطلع تعابيرها وأحاسيسها الوجه هذا أداة الصورة مالت الأحاسيس".

وكانت أرحمة أشعلت المواقع في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع فيديو تطرقت فيه إلى السباب الذي تتعرض له كما الكثير من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجهت إلى من يفعلون ذلك بالقول، إنه يمكنها أن تحصد الأرباح بسبب شتائمهم، ولفتت إلى أن الكثير من النجوم يستفزون المتابعين ويدفعونهم إلى شتمهم لجني المزيد من المال.