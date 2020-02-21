تراند اليوم : قناة عبرية تطالب الدول العربية بعرض مسلسلات إسرائيلية بديلا لـ" أرطغرل"

العجيب ما طالبت به إحدى القنوات الإسرائيلية بعرض مسلسلات وأعمال فنية إسرائيلية بديلا لأرطغرل في الدول العربية، التي تطالب بمنعه.
الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي قال على حسابه في تويتر : " عرضت قناة "كان" الصهيونية الرسمية في أحد برامجها الحوارية تقريرا حول تحريض نظام السيسي على مسلسل "أرطغرل" التركي وتوظيفه أبواقه ضده، فما كان من مقدم البرنامج الصحافي اليميني أرئيل سيغل إلا أن اقترح أن يستعين النظام ونظم الحكم العربية الأخرى بالمسلسلات الإسرائيلية".
وكانت دار الفتاء المصرية قد اثارت جدلا واسعا قبل ايام بسبب تحذيرها من أكثر المسلسلات التركية شهرة في العالم العربي " قيامة أرطغرل" و" وادي الذئاب".
جاء هذا بعدما حذر المؤشر العالمى للفتوى «GFI» التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، من مشاهدة مسلسلى وادى الذئاب وقيامة أرطغرل.
وزعم المؤشر أن الرئيس التركى وأتباعه لم يسلموا من توظيف الخطاب الدينى بصفة عامة والإفتائى على وجه الخصوص ليكون غطاء لعملياتهم العسكرية، شأنهم في ذلك شأن الجماعات والتنظيمات الإرهابية.