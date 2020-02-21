أعلن منتج فيلم "ريما" عن موعد عرضه بالسينمات في مصر والوطن العربي والمقرر له يوم 4 مارس المقبل.
فيلم ريما بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف علاء مرسي وأحمد فتحي ومحمد جمعة والسعودي عبد الحميد العوام، وتأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي موعد عرض فيلم "ريما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.