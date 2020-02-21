تعرف علي موعد عرض فيلم "ريما"

أعلن منتج فيلم "ريما" عن موعد عرضه بالسينمات في مصر والوطن العربي والمقرر له يوم 4 مارس المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول طفلة اسمها "ريما"، ورثت قدرات خارقة عن والدها، تضطرها الظروف لتهرب من أهلها، وتستقر عند رجل أعمال وزوجته لم ينجبو أولاد وتعمل علي مساعدتهم في أزمات كتيرة.

فيلم ريما بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف علاء مرسي وأحمد فتحي ومحمد جمعة والسعودي عبد الحميد العوام، وتأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.