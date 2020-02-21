“النحّات” لـ باسل خيّاط وأمل بشوشة انطلق تصويره في بيروت

بدأ تصوير أولى مشاهد مُسلسل “النحّات” نهاية الأسبوع الفائت في العاصمة بيروت. وكانت الأيّام الأولى قد إنطلقت مع تصوير مشاهد النجم باسل خيّاط الذي يؤدّي دور البطولة وإلى جانبه النجمات أمل بشوشة وليا بو شعيا وندى أبو فرحات، على أن ينتقل فريق العمل لاحقاً لتصوير بقيّة مشاهد المُسلسل في شمال لبنان.

ينقل “النحّات” قصّة “يمن” الذي يُقرّر إقامة دورة تدريبيّة في النحت في إحدى الجامعات، ما يضطرّه لترك والدته والإنتقال للعيش في بيت العائلة المُقفل منذ وفاة والده. صُور من الماضي وذاكرة حياة لا يعرفها تُغيّر مصيره ومسار حياته…

يجمع العمل نخبة من أبرز وجوه الدراما العربيّة نذكر من بينهم دياموند أبو عبود وفادي ابراهيم وجوزيف بو نصّار ودارينا الجندي ويارا قاسم وإيلي متري وكارول عبود وأليكو داوود وعصام الشناوي وقاسم منصور وغيرهم…

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من جهته، قال مخرج العمل مجدي السميري أنّ أجواء التصوير إيجابيّة تُسيطر عليها الحماسة لإنهاء التصوير ووضع اللمسات الأخيرة قبل العرض في رمضان 2020. ووصف “النحّات” بالعمل المُميّز والمُختلف من حيث الطرح والموضوع. كما أضاف أنّ الصورة ستكون لها بصمة خاصّة وهويّة فريدة، بخاصّة أنّ الإتّجاه العام للمُسلسل فرض العمل بمُواصفات عالميّة. وختم مُنوّهاً بنجوم العمل والمُمثّلين الذين سيُطلّون على المُشاهد أيضاً بأداء مُختلف وهويّات جديدة”.

من ناحيتها، قالت الكاتبة بُثينة عوض أنّ نصّ “النحّات” هو غير تقليديّ من حيث حبكة جاذبة وقائمة على أحداث مُشوّقة يلفّها الغموض. وصنّفت العمل بالدراميّ الإجتماعيّ ينقل واقع الحياة.

أمّا المُنتج إياد الخزوز رئيس مجلس إدارة شركة “I See Media” فقد صرّح من مقرّ إقامته في كندا، أنّ “النحّات” عمل تجتمع فيه الأضداد ليُحاكي الجمهور بلغة نُخبويّة شعبيّة في آن. واعتبر أنّ هذا العمل يحتاج لقدرات نجم عالميّ يتمتّع بها النجم باسل خيّاط الذي سيُوظّف حتماً كلّ قدراته في مشروع هو نقطة تحوّل وتحدّ. وتابع:”سعيدون بالتعاون أيضاً مع النجمة أمل بشوشة للمرّة الثانية بعد أن كانت فرس الرهان في مُسلسل “سمرقند” الذي أنتجته الشركة. ونحن على يقين أنّ حضورها سيصنع فرقاً. وختم بالقول:”سيشهد هذا العمل ولادة ليا بو شعيا نجمة جديدة في عالم الدراما”، مُوجّهاً تحيّة لكلّ النجوم الذين إنضمّوا إلى طاقم العمل”.

يُذكر أنّه من المُقرّر عرض “النحّات” على قناة “أبو ظبي” وذلك ضمن السباق الرمضانيّ لهذا العام.