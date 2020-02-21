شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تعرف علي سر هجوم رانيا يوسف علي منتج دماغ شيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة رانيا يوسف علي الشائعات التي تناولت عدم رضاءها عن فيلم دماغ شيطان، حيث اكدت أنها اذا لم تكن راضية عن الفيلم فلن تقم ببطولته ابدا لكنها راضية عن الفيلم لكنها غير راضية تماما عن الدعاية التي قدمت للفيلم حيث تري ان الدعاية لم تكن كافية وأيضا عدد نسخ الفيلم كانت 3 نسخ فقط وهو ما تستنكره بشهدة.

فيما أشارت إلي أن توقيت عرض فيلم صندوق الدنيا هو أمر لا يخصها وانما هو قرار من منتج العمل فهو صاحب المال ويعرف جيدا التوقيت المناسب لعرض فيلمه.

اما عن خوضها مجال الكوميديا مؤخرا قالت انها سعيد بردود الأفعال التي وصلتها وانها كانت تجرب شيء جديد عليها واعتبرته تغير مسار.

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فيلم صندوق الدنيا تدور أحداثه فى إطار درامى وفى منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة ومن بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوى، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسى ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.