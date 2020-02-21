وفاة والدة جورج وسوف بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، والدة المطرب جورج وسوف، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 82 عاما.
ونشر سلطان الطرب صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر"، وعلق عليها قائلًا: " الله يخلي أمهات الجميع".
ويذكر أن صلاة الجنازة على جثمان الراحلة تقام عصر اليوم بكنيسة مار الياس، كفرون رفقة في سوريا، كما تقرر إقامة العزاء في صالة الكنيسة، أيام السبت والأحد والاثنين.
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