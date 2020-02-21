جيجي حديد تتحدث عن الأمومة بعد عودتها لزين مالك.. هل تترك مجال العروض؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سعد الكثيرون من محبي العارضة الأمريكية الحسناء ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، باستئنافها علاقتها بزين مالك بعد الانفصال لفترة طويلة خلال العام الماضي.

ومنذ استئنافهما العلاقة في وقت سابق من الشهر الماضي، ينتظر محبوها بفارغ الصبر دخولهما القفص الذهبي، كما أن جيجي عازمة على إبقاء زين في حياتها، وخاصة فيما يتعلق بتكوين أسرة.

ففي أحدث لقاء لها بعد عودتها لزين مالك، تحدثت جيجي عن الأمومة ومستقبلها كعارضة أزياء، وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شددت جيجي على استعدادها للأمومة.

وقالت جيجي خلال اللقاء: "أعتقد أنه مع تقدمي في السن، سأكوّن أسرة في يوم ما وأصبح أمّا، ولكني لا أعلم ما إذا سأظل دائما أعمل في عرض الأزياء".

وأضافت: "أنا أحب الجانب الإبداعي للأزياء، فهو يحقق الرضا عن الذات، والأشخاص الذين أعمل معهم يسعدونني للغاية، وأنا محظوظة جدا لوجودهم حولي، ولكن من يعلم؟ فقد أعمل في مجال الطهي بدوام كامل".

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بالإضافة إلى ذلك، أشارت جيجي إلى أنها عندما تستقر وتكوّن أسرة، قد تقرر الابتعاد عن مقر إقامتها الحالي في نيويورك، لأنها تستمتع بالابتعاد عن صخب حياة المدينة كما أنها تملك مزرعة خارج نيويورك.

وعن حبها للهدوء والابتعاد عن صخب حياة المدينة، قالت جيجي: "في الكثير من الأحيان يكون أصدقائي وعائلتي في المزرعة، ولكن هناك العديد من الأيام حيث أكون هناك بمفردي وأجلس في منزلي الصغير في هدوء وأفعل تلك الأشياء البسيطة لنفسي.. أعتقد أن ذلك يعزز طاقتي وحبي لما أفعله".

تابعت جيجي حديثها وأوضحت أنها تحب المشاركة في فعل أشياء مع الآخرين أو فعلها من أجلهم، وأضافت: "أحب فعل ذلك سواء كان عن طريق الجلوس مع الأصدقاء أو الرسم أو إعداد العشاء للآخرين".

وختمت العارضة الحسناء حديثها: "أعتقد أن مجرد صنع شيء لأشخاص آخرين، وجعل الآخرين سعداء.. إنه أمر ممتع حقا وأحاول صنع مثل تلك اللحظات البسيطة في حياتي طوال الوقت".

هذا وفي حين أن جيجي تعدّ واحدة من أبرز وأنجح العارضات على مستوى العالم، ونجحت في ترسيخ خطواتها في عالم الأزياء، إلا أنها أوضحت بحتمال تخليها عن ذلك من أجل تكوين أسرة وأن تصبح أمّا، وخاصة بعد عودتها لزين مالك.