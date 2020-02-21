أحلام ومحمد عبده والجسمي يحيون حفلا في افتتاح مهرجان الفجيرة للفنون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيى النجوم أحلام الشامسي ومحمد عبده وحسين الجسمي، فعاليات حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، في دورته الثالثة الذي أقيم على مسرح الكورنيش الرئيسي تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم إمارة الفجيرة.

وتألق الثلاثي في حفل ضخم حضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات المرموقة وعدد من أهل الثقافة والفن والإعلام والأدب، يتقدمهم سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما حضر الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي وثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، كما حضر من الفنانين هاني رمزي وسوزان نجم الدين وجابر جوخدار وأشرف زكي وراشد النقبي وبوسي شلبي وأميرة مالوش، وهاني البكار، وغيرهم.

وتألق كل من أحلام ومحمد عبده وحسين الجسمي، في الحفل الذي شهد لأول مرة تقديم أوبريت الافتتاح "الفجيرة تجمعنا" وحمل عنوان "من التراب إلى السحاب"، متضمنا مجموعة من القصائد الوطنية قام بتأليفها محمد عبد الله سعيد الحمودي.

وتناول الأوبريت تجسيد 3 مراحل زمنية متعاقبة مرت على دولة الإمارات بدأت منذ النشأة الأولى وكانت تعتمد فيها على صيد الأسماك وجمع اللؤلؤ وبعض الأنشطة الزراعية مرورا بمرحلة تطور الاقتصاد والتجارة والإعمار، ختاما بدخول الإمارات نادي الفضاء العالمي.

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ومن المقرر أن تحيي المطربة ديانا كرزون حفلا غنائيا، غدا السبت، وتقدم خلاله مجموعة من أغانيها التى اشتهرت بها فى الوطن العربي، بينما يستعد المطرب مصطفى حجاج لحفل غنائي يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، ويقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

يذكر أن المهرجان يقدم احتفاليات فنية فريدة تتشكل بين العروض المسرحية والموسيقية والتشكيلية، إضافة إلى فنون شعبية من الإمارات، ويستضيف المهرجان عددا من نجوم التمثيل والغناء على مدار أيام فعالياته.

ويستضيف المهرجان 600 فنان عربي وأجنبي من 60 دولة من دول العالم ، ويقدم خلالها 42 عرضا موسيقيا وغنائيا، و12 عرض مونودراما من الإمارات، وتونس، والجزائر، وفلسطين، وسوريا، والبحرين وكردستان، واليونان، وإسبانيا، وإنجلترا، وليتوانيا.