نانسي عجرم وكارول سماحة وتيم حسن يعزون جورج وسوف بوفاة والدته

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الفنانتان اللبنانيتان ​نانسي عجرم​ و​كارول سماحة​ والممثل السوري ​تيم حسن​، بالتعزية الى الفنان السوري ​جورج وسوف​، بوفاة والدته.

وكتبت نانسي في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء".

أيضاً كتبت كارول: "أتقدم بأحر التعازي للفنان الكبير جورج وسوف وعائلته لفقدان والداته... الله يرحمها".

كما كتب تيم: "تعازي القلبية لحبيبنا الفنان الكبير جورج وسوف ولعائلته الكريمة بوفاة والدته رحمها الله ، الله يثبتكم ويلهمكم الصبر والسلوان".

يُذكر أن والدة وسوف توفيت اليوم عن عمر يناهز الـ82 عاماً، ويصلى على جثمانها اليوم الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس - كفرون رفقة، في سوريا.

تُقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر، حتى الساعة السابعة مساءً.

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