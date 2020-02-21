شاهدوا.. سارة الودعاني تكشف للمرة الأولى ما حدث لحظة ولادة طفلها

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 11:51 صباحاً - نشرت خبيرة الجمال سارة الودعاني على حسابها على “سناب شات” للمرة الأولى فيديو سجل لحظة ولادة طفلها وبعدما قام الفريق الطبي بوضعه على صدرها.

وبدا الطفل وهو يبكي فيما ظهرت عليها علامات التأثر الشديد وبدأت بالتحدث إليه بطريقة عاطفية جداً.

وأشعل الفيديو الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحقق على أحدها في الساعات الأربع الأولى أكثر من 23 ألف مشاهدة.

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ويشار إلى أن الودعاني كشفت وجه طفلها مؤخراً ونشرت مجموعة من الصور الواضحة له على حسابها الخاص على التطبيق.

ولفتت الأنظار في وقت سابق بصور التقطت لهما أثناء وجودهما في الطائرة. وبدا الطفل وهو يرتدي الزي الخليجي حيث اختارت له والدته عباءة وشماغاً، ما أثار إعجاب عدد كبير من متابعيها.

كما تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها زوجها لكن تم إخفاء وجهه. وأثار هذا فضول الكثيرين الذين تساءلوا عن هويته وعن سبب عدم ظهوره على المواقع تماماً مثل طفله وزوجته وأعربوا عن رغبتهم في التعرف إليه.