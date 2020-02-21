شاهدوا.. سوزان نجم الدين: أنا مهووسة بربنا هو حبيبي الوحيد

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 11:51 صباحاً - كشفت الفنانة السورية سوازن نجم الدين ، عن أغرب موقف تعرضت له في حياتها، وهو معجب “مهوس” بيها علي حد واصفها ، قائلة : “جالي واحد مهوس وكان عامل “تاتو” باسمي علي جسده، وكان حالته صعب شوية”.

وتابعت: “أنا معرفش خلصت منه ازاي، أنا بلغت عنه الشرطة، بخاف من الحاجات اللي زي دة” ، وبسؤال المذيع لها عن الشخص الذي تحبه من المشاهير أو المهوسة به، قالت: “أنا مهوسة بس بربنا هو حبيبي الوحيد”.

يشار إلي أن سوزان نجم الدين تعاقدت مؤخرا مع شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى على الظهور كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل “لما كنا صغيرين” تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على ، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ وسيعرض فى شهر رمضان المقبل.