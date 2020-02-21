فيديو مؤثر.. والدة حلا الترك تغني فراق ابنتها بحزن شديد

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 11:51 صباحاً - انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو جديد لمنى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك ولفت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيه وهي تؤدي أغنية وجدانية للفنان اللبناني الغائب فضل شاكر تتضمن معاني الفراق والبعد والاشتياق. ورأى الكثيرون أنها تقصد بهذا ابتعاد ابنتها عنها وأنها تشعر بالحزن بسبب ذلك.

ويشار إلى أن حلا تعرضت في وقت سابق للكثير من الانتقادات بعد ظهورها في برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه هشام الهويش على شاشة قناة دبي إلى جانب الفنانة اليمنية أروى.

وخلال الحلقة أعربت عن حبها وتقديرها الكبيرين للفنانة الإماراتية أحلام وأشارت إلى أنها تدين لها بالنجاح الذي حققته. ولفتت إلى أنها لا تنسى ما قالته لها الأخيرة يوماً حيث أشارت إلى أنها ستصبح مطربة الخليج الأولى.

وأطلق هذا التصريح موجة من التعليقات حيث رأى الكثير من المتابعين أنها لا تتذكر فضل والدها المنتج محمد الترك ووالدتها منى السابر متهمين إياها بنكران الجميل.