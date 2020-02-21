جورج وسوف يُفجع بوفاة والدته.. وهذه تفاصيل الدفن والعزاء

ميرنا وليد - بيروت - فُجع الفنان السوري ​جورج وسوف​ اليوم، بوفاة والدته السيدة فرحة متعب الصدي، عن عمر يناهز الـ82 عاماً.

يصلى على جثمان الراحلة اليوم الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس - كفرون رفقة، في سوريا.

تُقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.

وكان جورج قد خسر والده السيد بديع أسعد وسوف قبل 4 سنوات، الذي توفي يوم 21 آذار/مارس عام 2016.

من أسرة موقع "الفن" نتقدم بأحر التعازي من الفنان جورج وسوف وعائلة الفقيدة، راجين الله أن يسكنها فسيح جنّاته.

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