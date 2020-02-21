فيسبوك تستنسخ Pinterest بهدوء في تطبيق جديد!

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت شركة فيسبوك Facebook مؤخراً تطبيقها الجديد على الهواتف الذكية والذي يختص بالتقاط مشاركة الصور وأطلقت عليه اسم “هوبي Hobbi”، وطرحته في عدد محدود من الدول هي الولايات المتحدة وكولومبيا وإسبانيا وبلجيكا وأوكرانيا حتى الآن.

وتعرّض ذلك التطبيق لانتقادات من قبل الكثير من المطوّرين بسبب استنساخه لموقع وتطبيق مشاركة الصور الشهير Pinterest في معظم تفاصيله على حد وصفهم، وأشاروا إلى أن ذلك الاستنساخ كان مريعاً للغاية وغير متقن.

ويعمل ذلك التطبيق على أجهزة شركة أبل المختلفة ونظام iOS 11.0 أو ما هو أحدث منه، ويتيح للمستخدمين التقاط الصور والتعديل عليها وعرضها من خلال الحساب على الآخرين، كما أنه يتيح تصوير مقاطع الفيديو والتعديل عليها.

ومن المتوقع أن توسّع فيسبوك رقعة نشر التطبيق في دول أكثر وعلى نظام الأندرويد قريباً.