تركي آل الشيخ يعلن خبر سار لمحبي "عطل فني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، عن طرح مقاعد إضافية لمسرحية عطل فني لهشام ماجد وشيكو.
ونشر آل الشيخ الخبر عبر حسابه الشخصي بموقع"تويتر"، حيث نشر صورة كُتب عليها: "تم إضافة مقاعد إضافية لمسرحية عطل فني يومي 21 و 22 فبراير، في جدة جامعة دار الحكمة".
و تم عرض المسرحية من قبل، على مسرح أبو بكر الشدي- البوليفارد بالرياض.
مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، أوتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.
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