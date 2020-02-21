لقاء الخميسي تعلق على أزمة حسن شاكوش

علقت الفنانة لقاء الخميسي على قرار منع المطرب حسن شاكوش صاحب أغنية بنت الجيران على قرار وقفه عن الغناء ومطربي المهرجانات من قبل نقابة المهن الموسيقية وقالت على موقع التواصل الإجتماعي ( إنستجرام ) «أول مرة أتكلم وأقول رأيي المتواضع في اي حاجه بتحصل ! الدنيا قايمة على موضوع شاكوش والأغنية والحفلة اللي ف الاستاد وعيد الحب .

١- انا مش مع وقف مغني خد تصريح قبل كدا من النقابة ويقدم لون شعبي وله جمهور عريض .. بالعكس انا مع احتضانه والاتفاق معاه بإنه يختار كلمات الاغنيه بعناية طالما انا عندي يقين انه ممكن يفيد البلد في تقويم الجمهور..

قصدي نلعبها بصياعة ويبقى بيقدم فنه بس بكلام متنقي وشعبي وسهل برده.

٢- اتنين بقى .. الاستاد ده مكان مهم جدا .. حرم كروي اذاً اي حفله بتتقدم فيه لازم تبقى على قدر وضعه لانه كمان الحفله بتتعرض على الهوا، وانا مش شايفه من رأيي ان الحفله اساساً مكانها الاستاد بس اذا افترضنا ان مافيش غيره، يبقى لازم ننتقي المغنيين والفنانين بقى، حفلة معروضه ع الهوا ل شعب كامل يبقى انا اللي اختار واجهة للعالم وللشعب، مغني مصري ناجح في بلده وناجح عالميا" مش مغني مهرجانات لانه دا لون من ألوان الغناء لكنه مش واجهة الفن المصري الأصيل اللي اترسم له شخصيه من سنين السنين، فكرة الاختيار والتوقيت والمكان ... هو دا الصح، لكن تمنع مغني ليه جمهور يغني انا مش شايفه ان ده حل !

الحل هو الاحتضان وانه يتوجه صح طالما ليه جمهور عريض وممكن نستفيد منه ».

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كان نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر قد علق، على أزمة أغاني المهرجانات والجدل الاجتماعي حول تلك النوعية من الأغنيات، قائلاً: «أصدرنا قراراً بمنع التعامل نهائياً مع أغاني المهرجانات حتى المطرب حسن شاكوش الذي اجتاز الامتحانات في النقابة ونجح فيها لم نبت كمجلس النقابة في عضويته حتى الآن وبالتالي كل هذه النوعية للاغاني تلاقي رفض مجتمعي كبير جداً»، مشيراً أن هذه الأغنية تسيء لمصر والشعب المصري والتراث التاريخي لأرض مصر.

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