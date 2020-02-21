أحمد داود ينتظر عرض الفصل الثاني من «مملكة إبليس»

حصل الفنان أحمد داود على إشادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي على دور "الخواجة" بمسلسل "مملكة إبليس" الذي عرض على منصة شاهد خلال الأيام الماضية.



ويعرض لـ "داود" الفصل الثاني من المسلسل على المنصة ذاتها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد انتهاء كافة أعمال تصوير ومونتاج الحلقات خلال الفترة الماضية، ولاقت شخصية الخواجة التي قدمها داود استحسان الجمهور حيث يقدم دور الشخصية بالحارة الشعبية بشكل جديد عما قدمه قبل ذلك.



وعلى صعيد آخر انتهى أحمد داود من تصوير نصف مشاهد فيلمه الجديد "يوم ١٣" مع عدد كبير من النجوم ويستكمل التصوير خلال الفترة القادمة، ويعد الفيلم هو أول فيلم مصري بتقنية ثلاثي الأبعاد.



الفيلم الجديد يشارك في بطولته مع داود كل من، دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي.

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