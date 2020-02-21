تعرف على تفاصيل الحفل الجديد لنانسي عجرم في مصر

كشفت النجمة نانسى عجرم عن حفل غنائي جديد تستعد لإحيائه في مصر يوم 28 من شهر فبراير الجارى، مؤكدة أنها متحمسة للقاء الجمهور في مصر مرة أخرى.

وقالت الفنانة اللبنانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، مصر".

وأعلنت فى وقت سابق اليوم المحامية رهف رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسى، المعروف بـ قتيل فيلا نانسى عجرم، والتى أثارت قصته أمام الرأى العام حول الوطن العربى أن تطورا جديدا من المنتظر أن يغير مسار القضية، حيث تم الإنتهاء من تشريح جثة القتيل.

وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :" صرح وائل شريف ورهاب بيطار أن لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه الى القضاء اللبناني المختص".

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