باسم سمرة يتعدىعلى محمد رمضان في حفل زفاف

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو للفنان باسم سمرة وهو يتعدى على الفنان محمد رمضان خلال حضورهما حفل الزفاف، وكان الأخير يقدم فقرة غنائية. وظهر باسم سمرة وهو يزيح محمد رمضان بعيدا عنه بطريقة غير لائقة، ولم تكن ردة فعل محمد رمضان سوى أنه تعجب من تصرف باسم سمرة غير المفهوم. وعلق رواد انستجرام: "باسم سمرة قرفان من محمد رمضان كدة ليه".

وتصدر هاشتاج قاطعوا_محمد_رمضان، موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعد قرار سلطة الطيران المدني المصري، بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، نهائيًا، وأن القرار لا رجعة فيه، بعدما سمح للفنان محمد رمضان بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء رحلة خاصة والتقاط مشاهد مصورة.

وكتب نشطاء، تويتر ردًا ناريًا على، محمد رمضان، من خلال التعليقات التي تم رصدها على هذا الهاشتاج، وطالبوا بالامتناع عن متابعة أي أعمال للفنان المثير للجدل، في الوقت الذي رأى البعض منهم أنه هاشتاج قاسٍ، لاسيما وأن رمضان لم يكن على دراية بالقوانين واللوائح.



يأتي ذلك بعدما أسدلت سلطة الطيران المدني المصري، الستار على الجدل المثار بين رواد الفضاء الالكتروني وصفحات الإعلام، الذي استمر على مدار اليومين الماضيين، حول واقعة الطيار أشرف أبو اليسر، المسحوب رخصة قيادته نهائيًا على خلفية واقعة مخالفته لقوانين الطيران المدني، بعد السماح للفنان محمد رمضان الدخول إلى قمرة القيادة أثناء رحلة خاصة والتقاط مشاهد مصورة يدعي فيها قيادته للطائرة.

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