لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة جديدة عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة لقاء الخميسي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لها جديدة بإطلالة جديدة مثيرة للجدل. وظهرت لقاء بإطلالة غريبة بفستان أبيض قصير فوق الركبة واكمام قصيرة، وعليه رسمة فتاة بألوان مختلفة وتعتمد قرطا يتدلي من الفستان ، واعتمدت لقاء نفس اطلالة الفتاة المطبوعة علي الصورة. ورفعت لقاء شعرها الي الاعلي واعتمدت قرطا طويلا ووضعت ماكياج مشابها لصورة الفتاة علي الفستان الذي ترتديه. والتقطت لقاء الصورة بالموبايل امام المرآة لتظهر اطلالاتها كاملة وارتدت كوتشي باللون البينك علي الفستان القصير الذي تظهر به في الصورة . وكتبت لقاء علي الصورة "كل خميس وانتم مبسوطين " . Advertisements قد يهمك أيضا: أحدث إطلالة للفنانة لقاء الخميسي عبر "انستجرام" لقاء الخميسي تكشف عن أول أغانيها "مفيش مستحيل"

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