شكرا لقرائتكم خبر عن رغم منعهما.. الموسيقيين: حسن شاكوش صوت جيد.. وعمر كمال مطرب ضل الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم قرار هانى شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مغنيى المهرجانات من الغناء، صرح الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن مغنى المهرجانات حسن شاكوش صوت جيد، وعلق: "طبعا حسن شاكوش صوت جيد.. أنا مش هكدب وأقول بيغنى وحش.. لا بيغنى كويس".

وأضاف عبد الباقى إن الفنان هانى شاكر اتفق مع شاكوش على أن يحافظ على الذوق العام، خاصة فى مهرجان "بنت الجيران" إذ شدد عليه النقيب بأن يحذف جملة "خمور وحشيش" من الأغنية، لكن فى حفل استاد القاهرة فوجئنا بأنه غنى الأغنية كما هى ولم يخذف الجملة المتفق عليها، وقيلت أمام شاشات التليفزيون "خمور وحشيش" .

وتابع عبد الباقى، أن حفل استاد القاهرة وغناء "خمور وحشيش" أمام الملايين كانت صدمة لنا خاصة الفنان هانى شاكر، وتحجج شاكوش وعمر كمال بـ"الفلاشة" وان الدى جى لم يستخدم الفلاشة الجديدة، واصفا حجتهما بغير المقنعة.

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وعن حمو بيكا قال حلمى إن بيكا دخل امتحان ولم ينجح، وعلق: "هنجحه بالعافية"، مضيفا أن المتحدث الرسمي باسم النقابة فرز أغنى بيكا وكانت النتيجة كلمات "استغفر الله العظيم.. صعبة جدا".

وعن عمر كمال أوضح أنه عضوا منتسبًا لنقابة الموسيقيين بالفعل، وهو صوت كويس وأنا قلت له ذلك لكنه تعجل ورمى نفسه في أحضان المهرجانات.

وكان نقيب الموسيقيين هانى شاكر قد أصدر قرارا بوقف تصاريح مغنيى المهرجانات، وشمل القرار الفنان محمد رمضان، وحمو بيكا، وحسن شاكوش وعمر كمال، وذلك فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى باغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.