شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء النجوم جمعهم حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولى للفنون.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، مساء الخميس، فعاليات حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، على مسرح الكورنيش الرئيسى بدولة الإمارات العربية، وهو الحفل الذى أحياه وحضره باقة مميزة من نجوم الفن المصرى والعربى، وقد كان هناك حضورًا مميزًا للنجم الإماراتى حسين الجسمى، والمطربة أحلام.

ومن جهتها، نشرت الإعلامية بوسى شلبى، مجموعة من الصور والفيديوهات لاستعدادات الحفل، ولحظات انطلاق حفل الافتتاح، كما شاركت الجمهور صور متنوعة لعدد كبير من النجوم المصريين والعرب، أبرزهم الفنان أشرف زكى، والفنان أحمد عبد العزيز، والفنان مصطفى حجاج، والفنانة نهال عنبر، والفنان حسين الجسمى، والفنان أحلام، والفنان عبد الله بالخير، والفنان هانى رمزى، إضافة إلى عدد كبير آخر من النجوم، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، المقامة بمسرح الكورنيش الرئيسى بدولة الإمارات العربية، يشارك فيها عدد من النجوم العرب منهم الفنانة أحلام، التى تشارك فى المهرجان بحفل مع المطرب حسين الجسمى، الخميس، حيث تقدم أحلام لجمهورها باقة متميزة من أغنياتها التى حققت نجاحا فى مشوارها الغنائى منها، "من أكون" ، "اغلا إنسان" ،"فضها سيره" ،"تدرى ليش" ،"وش ذكرك" ،"تغير الوقت" ،"أحتاجك انا" ،"شايف نفسه".. وغيرها.

فيما يقدم حسين عددا من الأغانى: "بشرة خير"، وموال "إجا الليل"، "سلمان الشهامة"، "أبكى أغانى" و"دنيا"، و"إلاّ أنت"، و"أربعين"، و"اصعد بعزمك"، وأغنية "نصف الفراق".. وغيرهما، كما يحيى المطرب اللبنانية عاصى الحلانى، حفلا غنائيًا، يوم الجمعة، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة ليقدم عدد من أغانى منها "أضحكي، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، يمكن، : "وديه يا بحر، بحبك أنت، بعينك شوق، ياسيدى"، وغيرها من الأغانى المميزة.

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فيما تحيى المطربة ديانا كرزون حفلا غنائيا، يوم السبت المقبل، وتقدم ديانا خلال الحفل مجموعة من أغانيها التى اشتهرت بها فى الوطن العربي، بينما يستعد المطرب مصطفى حجاج لحفل غنائى يوم الثلاثاء 25 فبراير الجارى، ويقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها "خطوة، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش"، وغيرها.

كذلك يحيى المطرب اللبنانى وائل جسار حفل غنائى فى مهرجان يوم الأربعاء 26 فبراير الجارى، ومن المقرر أن يقدم جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة منها، "مهما تقول"،"نخبى ايه"،"غريبة الناس"،"مشيت خلاص"،"أنا بنسحب"، "يا روحى غيبى"، "بتوحشينى"، "اعذرينى يوم زفافك"، وغيرها.