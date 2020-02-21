شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تحتفل فى ليلة تتويج الزمالك بمشهد من "الزوجة الرابعة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة لقاء الخميسى، بفوز فريق الزمالك على النادى الأهلى فى مباراة السوبر المصرى، التى جمعت الفريقين، مساء الخميس، على ملعب استاد "محمد بن زايد" فى مدينة أبوظبى الإماراتية، وكان للنجمة طريقتها الخاصة للاحتفال بفوز الفريق الأبيض، الذى كان يلعب لصالحه زوجها حارس المرمى السابق محمد عبد المنصف.

ونشرت لقاء الخميسى، مقطع فيديو لمشهد من مسلسل "الزوجة الرابعة"، للاحتفال بفوز الزمالك بكأس السوبر، وهو مسلسل شاركت بطولته مع النجوم مصطفى شعبان، وآيتن عامر، ودرة، وعلا غانم، وفى المشهد الذى استعانت به لقاء الخميسى، كانت تسأل مصطفى شعبان: "هل تعرف عدد مشجعى نادى الزمالك فى الوطن العربى؟"، فيما سبقت هذا الفيديو بنشر صورة ترتدى فيها ملابس باللون الأبيض، وعلقت عليها: "كل خميس وأنتم مبسوطين".

ويأتى هذا بعدما توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

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سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلى، وضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى.





فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافى، طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقى ويوسف أوباما، وقد شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريبًا فيما استحوذ الزمالك على الشوط الثانى قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.



